Жириновский: В ЛДПР решили поддержать кандидатуру Мишустина

//Политика 13+

16 января 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что большинство депутатов от фракции поддержали кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Ъ: эксперты назвали "новую должность" Путина в 2024 году

«Большинством голосов фракции мы решили поддержать эту кандидатуру», - отметил политик.

Ранее сообщалось, что думская фракция партии «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру главы ФНС. Однако члены КПРФ приняли решение воздержаться при голосовании Госдумы по вопросу назначения Мишустина на должность премьера страны.

Известно, что 16 января ГД рассматривает должность Мишустина на должность главы кабмина.