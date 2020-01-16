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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Жириновский: В ЛДПР решили поддержать кандидатуру Мишустина

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Жириновский: В ЛДПР решили поддержать кандидатуру Мишустина
фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что большинство депутатов от фракции поддержали кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

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«Большинством голосов фракции мы решили поддержать эту кандидатуру», - отметил политик.

Ранее сообщалось, что думская фракция партии «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру главы ФНС. Однако члены КПРФ приняли решение воздержаться при голосовании Госдумы по вопросу назначения Мишустина на должность премьера страны. 

Известно, что 16 января ГД рассматривает должность Мишустина на должность главы кабмина.

БА

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