Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра поддержала фракция

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16 января 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт Госдума РФ

Думская фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

В Госдуме узнали про отставку правительства на заседании

Нижняя палата парламента в четверг рассматривает кандидатуру Мишустина, предложенную президентом России Владимиром Путиным, на должность главы правительства.

До этого Мишустин встретится со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела «Единая Россия». Заседание проходило за закрытыми дверями.

15 января правительство России ушло в отставку. В тот же день ряд депутатов высказывался по поводу того, что на должность премьер-министра могут претендовать Алексей Кудрин и Антон Силуанов.