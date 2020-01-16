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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра поддержала фракция "Единой России"

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра поддержала фракция
Фото: сайт Госдума РФ

Думская фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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До этого Мишустин встретится со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела «Единая Россия». Заседание проходило за закрытыми дверями.

15 января правительство России ушло в отставку. В тот же день ряд депутатов высказывался по поводу того, что на должность премьер-министра могут претендовать Алексей Кудрин и Антон Силуанов.

ДВа

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