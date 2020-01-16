Депутаты от КПРФ воздержатся при голосовании за кандидатуру Мишустина

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16 января 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт КПРФ

Фракция КПРФ приняла решение воздержаться при голосовании Госдумы по вопросу о даче согласия президенту РФ на назначение Михаила Мишустина.

Кто претендует на пост премьер-министра?

Сообщается, что партия рассчитывает получить более внятную информацию по работе будущего правительства. Это состоится в апреле, во время ежегодного отчета премьера.

15 января правительство России ушло в отставку. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.