Трамп похвастался «знанием» фарси

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12 января 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: twitter Дональда Трампа

Дональд Трамп на фото Globalluckpress/ Yuri Gripas

Президент США опубликовал новый твит на языке фарси. Таким образом Дональд Трамп обратился к властям Ирана. Это обращение кажется достаточно странным.

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Судя по всему, американский лидер не был уверен в точности перевода. Свое сообщение на фарси Дональд Трамп продублировал на английском.

«К лидерам Ирана - не убивайте своих протестующих», — написал Трамп в своем twitter: «Тысячи людей уже были убиты или заключены вами в тюрьму, и весь мир наблюдает за этим. Что еще более важно, США наблюдают за происходящим. Подключите снова интернет, и позвольте журналистам свободно перемещаться! Прекратите убивать ваш великий иранский народ!»

К лидерам других стран Трамп обращался на английском. Что сподвигло его прибегнуть к фарси, не совсем понятно.

Так или иначе, но текст на фарси уже вызвал критику в Иране. Дональду Трампу ответил представитель официального Тегерана Аббас Мусави. Он попросил президента США не позорить язык.

«Руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и террором иранской нации, не имеют права позорить древний персидский язык», — написал Аббас Мусави. Сделал это тоже на фарси.