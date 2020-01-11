В поселке Роза готовятся к выборам депутатов

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11 января 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Сергей Обертас, председатель Избирательной комиссии Челябинской области

26 января в поселке Роза Коркинского района пройдут выборы местных депутатов, по мнению главы Избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса, нарушений при их подготовке не выявлено.

Как сообщает агентство «Полит74», завершилась регистрация кандидатов в депутаты. По восьми округам выдвинули свои кандидатуры 28 человек. Напомним, восемь депутатов сложили свои полномочия в октябре минувшего года. Конфликт был связан с возможным объединением Коркино с поселками Роза и Первомайский.

Сергей Обертас считает, что выборы проходят спокойно и без нарушений законодательства. «Жалоб и обращений к нам и в соответствующие органы не поступало, слухи и сплетни, которые традиционно сопровождают выборы, мы не комментируем, - сказал Сергей Обертас. - Мы работаем исключительно с фактами, с документами».