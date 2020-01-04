Киев «отплевался» от заявлений Польши и Израиля по Бандере

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4 января 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншоте youtue-видео скандального факельного шествия бандеровцев

Украинский МИД отреагировал на совместное письмо послов Польши и Израиля, которые осудили чествование Бандеры. Киев ответил дипломатам предложением, в котором читается «не суйте нос в чужие дела».

Израиль и Польша осудили Киев за чествование Бандеры

Бандеру в Киеве чествовали с размахом 1 января. В честь его дня рождения националисты прошли по Киеву факельным шествием. На это и отреагировали послы Польши и Израиля. Они осудили чествование сомнительных героев.

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», — говорится в официальном ответе МИД Украины: «Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков».

Цивилизованные нации не устраивают шествия в честь убийц собственных граждан. Сталин был яркой личностью. При нем страна получила мощный толчок для развития. Но память о нем живет преимущественно на кухнях. Парады в честь дня рождения Иосифа Виссарионовича Москва не устраивает. Слишком дорогой ценой досталась эта промышленная победа.

И к чествованиям Бандеры Киеву на официальном уровне претензий не предъявляли, пока все это происходило на полубытовом уровне. Когда украинские власти начали сами чествовать память убийцы поляков, белоруссов, украинцев и евреев, тогда они и получили претензии. Это плевок в историю уже не только своей страны, но и Польши.