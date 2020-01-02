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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Израиль и Польша осудили Киев за чествование Бандеры

, 20:42 [ «Аргументы Недели», , ]

Израиль и Польша осудили Киев за чествование Бандеры
скриншот видео с факельного шествия в Киеве

Послы сразу двух стран осудили происходившее в Киеве накануне. Там националисты прошли факельным шествием по улицам украинской столицы.

Поводом для осуждающих нот в адрес официального Киева стали чествования Бандеры. Польше и Израилю не понравилось, что украинские власти его приветствуют. Дипломаты посольств выступили с совместным заявлением.

«С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в частности Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», — говорится в тексте дипломатов.

Накануне, 1 января в Киеве прошло факельное шествие, в честь дня рождения Бандеры. А в Львове выделили деньги на чествование памяти националистических деятелей Мельника, а также Ивана и Юрия Липы.

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