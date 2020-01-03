Латвия: и вновь поднят вопрос о легионерах СС

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3 января 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Музей Нюрнбергского процесса, фото соцсети

Некоторые депутаты Сейма Латвии, относящиеся к нацблоку, маниакально продолжают утверждать, что латышские легионеры, которые входили в состав СС – патриоты и жертвы войны. Иными словами, националистически настроенные депутаты Сейма продолжают глумиться над памятью тех, кто погиб в борьбе с фашизмом.

Депутат Сейма Латвии от нацблока Александрс Кирштейнс начал новый год с оправданий и восхвалений латышских легионеров СС. Свое мнение депутат высказал в социальных сетях.

«Не только среди латышей были легионеры СС, однако плохая репутация почему-то досталась Латвии? Когда вермахт оккупировал Данию, немцы сохранили датское правительство, полицию и вооруженную армию Дании. Король в своем дворце организовал роскошный прием немецким офицерам и подписал распоряжение об основании добровольной дивизии СС. Но нацисты – латыши. Пожалуйста, не путайте!».

Напомню, что в сентябре прошедшего года министр обороны Латвии г-н Пабрикс назвал латышских легионеров СС – героями.

«Наш долг – до глубины души чтить этих патриотов Латвии. Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латышские легионеры – гордость латышского народа и государства», - заявил министр обороны Латвии.

Сложно сказать, что употреблял на Новый год г-н Кирштейнс, но с уверенностью могу сказать: вот еще один претендент из Латвии на нюрнбергскую скамью! Место свободно!