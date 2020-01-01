В Латвии больше не будут предоставлять статус неграждан новорожденным

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1 января 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Сегодня, 1 января 2020 года, в силу вступил закон, инициированный экс-президентом Латвии Раймондом Вейонисом, об автоматическом предоставлении латвийского гражданства детям неграждан.

О чем данный закон?

Закон предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если, конечно, родители не захотят другого гражданства для своего малыша.

Комментирует политолог Янис Григалис: «Экс-президент Вейонис вносил в закон такие изменения еще при прошлом правительстве. Сейм утвердил такие поправки. И это правильно. Пора решить вопрос с негражданами окончательно. Но не думаю, что изменения коснутся большого количества детей. Нет. В 2018 году негражданами стали всего 33 ребенка. С каждым годом количество неграждан уменьшается. Думаю, что в нынешнем году их станет заметно меньше».