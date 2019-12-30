Премьер Польши поспорил с Путиным, обвинив СССР в союзе с фашистами

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30 декабря 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России Владимира Путина в сознательной лжи. Официальное заявление Матеуша опубликовано в Twitter канцелярии премьера-министра. Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина

По его словам, подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа положил начало "военному союзу" между СССР и нацистской Германией: "Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния по линиям, проходившим по Польше", - отметил Матеуш.

"Народ России - главная жертва Сталина, одного из величайших преступников в мировой истории, - заслуживает правды. Я верю, что россияне - нация свободных людей, и они отвергают сталинизм, даже если правительство Путина пытается его оправдать", - говорится в его заявлении.

"Соглашение между Гитлером и Сталиным немедленно вступило в силу: с 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада, юга и севера ударила по Польше, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока", - значится в сообщении польского премьер-министра.

Напомним, реакция Польши связана с заявлением президента России Владимира Путина во время пресс-конференции. Глава РФ отметил, что советские войска вошли в Польшу лишь после того, как местное правительство утратило контроль над своими вооруженными силами.