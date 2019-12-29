В США подсказали способ избежать санкций из-за

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29 декабря 2019, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Госдеп США разъяснил, что компании-подрядчики "Северного потока-2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Аналитики нашли способ обойти санкции США

"США введут санкции, если связанные со строительством компании немедленно не продемонстрируют свои намерения прекратить работы. Намерения же США заключаются в том, чтобы остановить "Северный поток-2", - отметили в Госдепе.

"Северный поток-2" - это инструмент, который Россия использует для своей продолжающейся агрессии против Украины. Россия стремится помешать ее более тесной интеграции с Европой и США", - пояснили там причину своих стремлений.

Согласно рассуждениям внешнеполитического ведомства США, Nord Stream-2 позволит РФ обходить Украину при транзите газа в Европу, что лишит последнюю "значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость от российской агрессии".

Ранее, как писали АН, российский сенатор Алексей Пушков дал свою оценку заявлению Госдепа США по "Северному потоку-2". По его словам, санкции США против газопровода не оставляют надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона.