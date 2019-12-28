Сенатор Пушков дал свою оценку заявлению Госдепа США по

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28 декабря 2019, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, twitter @Alexey_Pushkov

Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставляют надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

Он написал в своем микроблоге в Twitter о том, что если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против Северного потока-2 не оставили от них камня на камне.

Также сенатор отметил: в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия надеется в сотрудничестве с Европейским союзом найти компромисс в ситуации с попавшим под санкции газопроводом «Северный поток-2».