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28 декабря 2019, 17:21 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Татьяна Голикова, globallookpress.com, © Kremlin Pool

Расписывающиеся в собственной некомпетентности чиновники среднего звена стали уже настолько привычными, что даже язвительные соцсети практически перестали обращать внимание на очередные «макарошки». А у чиновников класса «А» сильные пресс-службы, которые блокируют ляпы шефа. Но у Татьяны Голиковой что-то пошло не так…

«Дай миллион. Дай мне миллион! Пусть он даст мне миллион. У него много миллионов. Дай миллион! Ну дай мне один миллион!». Помните, Паниковский призывал г-на Корейко поделиться миллионом? Безуспешно. Но тот идиотский смех, которым сопровождалась дикая просьба, вошел или вляпался в историю надолго.

Почему-то именно такой же смех вырвался наружу, когда в первой газете страны – «Российской» прочитал слова Татьяны Голиковой, отпущенной пресс-службой на некий «Деловой завтрак».

Дай миллион, Татьяна

Они достойны прямого цитирования: «молодой человек решил себя ограничить и бросить курить. Решил еще одновременно посчитать. В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты. И это дало возможность ему сделать что-то иное, более полезное для себя, открыть свое дело».

Ах, дорогая вы наша Татьяна Алексеевна! Дорогая не только в смысле зарплаты (хотя и это тоже, 14 с лишним лимонов за 2018 год - это вам не кот наплакал), дорогая в смысле заботы о нас, сирых. Помнится, в бытность ее министром, прости Господи, здравоохранения боролась она с выпивкой и курением бескомпромиссно. Правда, одним путем – повышением цен. Обещая, что все акцизы уйдут в бюджет охраны нашего здоровья. Ошиблась, наверное. Но ведь пыталась же!

Так вот, драгоценная вы наша Татьяна Алексеевна! Экономист вы наш выдающийся! Социальный вы наш вице-премьерище! Позвольте скромно напомнить вам, что средняя медианная зарплата в социальном государстве Россия-матушка составляла в текущем пока году около 35 тысяч рублей до вычета налога. Или чуть больше 400 тысяч в год. Только у правительственных экономистов, человек, получающий полмиллиона, может экономить исключительно на сигаретах в два раза больше!

С таким же успехом можно сказать, что слесарь Иванов в один ужасный день взял и не купил себе «Лексус» и сэкономил для семейного бюджета несколько миллионов. Бомж Вася продолжал пить боярышник, а не Шанель и тоже сэкономил для них с Нюрой. Доктор наук Сидоров вновь не купил вертолет, чтобы летать в свое НИИ в Новую Москву. Экономный!

И еще, экономически-математическая вы наша, Татьяна Алексеевна! Вы, конечно, не курите и не обязаны знать, сколько эта отрава стоит. Но вы же не просто женщина, вы же еще, прости Господи, социальный вице-премьер. Поэтому спешу «докладать» вам, что гражданин должен был тратить по 2740 рублей в день. И выкуривать 15 пачек в сутки, причем, самых дорогих сигарет. Поверьте старому курильщику – он бы не прожил и недели в таком режиме. Аллес капут бы пришел.

В течение года «Аргументы недели» проводили неофициальный опрос читателей: наши чиновники прилетели с другой планеты или живут на другой планете. 40 процентов за одну версию, 40 – за другую. Еще 20 пожали плечами: дэк, они прилетели фиг знает откуда и живут фиг знает где.

Петру Великому приписывают фразу: «Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была». И хотя историки говорят, что Петр Алексеевич такого не говорил, но как хорошо бы было!