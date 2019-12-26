Захарова рассказала, как в МИД отнеслись к продлению антироссийских санкций

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26 декабря 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, как в Москве отреагировали на решение Евросоюза продлить санкции против России.

Захарова отметила, что Москву разочаровало решение Брюсселя. Дипломат подчеркнула, что Евросоюз в очередной раз упустил возможность пойти по пути нормализации отношений с Россией.

«Мы разочарованы политикой ЕС в части продления секторальных ограничительных мер, санкций против нашей страны. Именно в таком ключе мы рассматриваем решение Совета ЕС от 19 декабря текущего года. Европейский Союз, к сожалению, вновь упустил возможность пойти по пути оздоровления отношений со своим крупнейшим соседом на континенте», - сказала Захарова.