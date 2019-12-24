Киев вычеркнул «беркутовцев» из списка на обмен

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24 декабря 2019, 18:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: facebook-страничка Валентина Рыбина

бойцы "Беркута" на фото globallookpress.com/ Pravda Komsomolskaya

Украинские власти вычеркнули нескольких бойцов «Беркута» из списка на обмен. Об этом заявил их адвокат Валентин Рыбин. Подобный демарш может сорвать договоренности саммита «нормандской четверки».

Официальный Киев опять вернулся к попыткам сорвать обмен удерживаемыми лицами. Буквально накануне представители контактной группы заявили о том, что договоренность уже достигнута. Теперь выясняется, что обмен до Нового года может не состояться.

«24 декабря украинскаясторона вычеркнула из списка на обмен сотрудников батальона спецназначения «Беркут» — заявил адвовкат «берктовцев» Валентин Рыбин. Он пояснил, чторечь идет о нескольких бойцах, которые уже пять лет находятся в СИЗО.

Адвокат назвал три имени, которых вычеркнула Украина: Олег Янышевский, Сергей Зинчено, Павел Аброськин. Остальных он представил формулировкой: «а также еще несколько человек».

Этот демарш официального Киева срывает достигнутую на «нормандской четверке» договоренность. Там было решено, что менять будут «всех установленных на всех установленных». Это должно произойти до 1 января. Говоря другими словами, через неделю.