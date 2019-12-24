Украинские власти вычеркнули нескольких бойцов «Беркута» из списка на обмен. Об этом заявил их адвокат Валентин Рыбин. Подобный демарш может сорвать договоренности саммита «нормандской четверки».
Официальный Киев опять вернулся к попыткам сорвать обмен удерживаемыми лицами. Буквально накануне представители контактной группы заявили о том, что договоренность уже достигнута. Теперь выясняется, что обмен до Нового года может не состояться.
«24 декабря украинскаясторона вычеркнула из списка на обмен сотрудников батальона спецназначения «Беркут» — заявил адвовкат «берктовцев» Валентин Рыбин. Он пояснил, чторечь идет о нескольких бойцах, которые уже пять лет находятся в СИЗО.
Адвокат назвал три имени, которых вычеркнула Украина: Олег Янышевский, Сергей Зинчено, Павел Аброськин. Остальных он представил формулировкой: «а также еще несколько человек».
Этот демарш официального Киева срывает достигнутую на «нормандской четверке» договоренность. Там было решено, что менять будут «всех установленных на всех установленных». Это должно произойти до 1 января. Говоря другими словами, через неделю.