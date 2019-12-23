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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Видео: Путин заявил, что не пьет чай

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: Путин заявил, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий рассказал, что не употребляет чай в качестве напитка. 

Песков ответил, почему Путин пришел на ужин в Осаке с термосом

Песков ответил, почему Путин пришел на ужин в Осаке с термосом

Заявление прозвучало в ответ на вопрос председателя первого чайного кооператива Серафима Тимченко о том, какой сорт чая предпочитает российский лидер: в ходе поездки по Крымскому мосту Путин пил из традиционного стакана в металлическом подстаканнике.

"Вы знаете, я даже пью не чай, я пью облитые кипятком травы с Алтая", - рассказал глава России. Однако, наряду с этим, Путин отметил, что в России под выращивание чая отведено приблизительно 900 тысяч гектаров территорий, и что "к ним нужно относиться бережно".

Напомним, первое лицо российского государства часто появляется на различного рода мероприятиях с термокружкой. Однажды он пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20. Вскоре после этого стало известно, что термостакан Путина стал хитом продаж в Китае.

АС

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