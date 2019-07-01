Термос Путина стал хитом продаж в Китае

Термокружка, которая была замечена в руках президента России Владимира Путина на саммите G20, вызвала пристальное внимание и стала хитом продаж на китайской площадке онлайн-торговли. Песков ответил, почему Путин пришел на ужин в Осаке с термосом

Президент РФ 28 июня пришел со своей кружкой на ужин в честь лидеров стран G20 в Осаке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это связано с тем, что Путин постоянно пьет чай из этого термоса.

Сотни интернет-магазинов Китая предлагают приобрести аналогичный путинскому термостакан, который производители описывают как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На термосе изображен российский герб.

Стоимость подобной посуды варьируется от 50 до 200 юаней (от 400 до 1,8 тысячи рублей). Global Times напоминает, что Путин пользуется уважением в Китае, в частности, из-за любви к спорту и игре на фортепиано.