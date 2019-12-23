Путин едет по ж/д мосту через Керченский пролив в кабине машиниста

Поезд с президентом РФ Владимиром Путиным в кабине машиниста отправился из Керчи в Тамань. Там политик примет участие в церемонии открытия движения по ж/д части Крымского моста через Керченский пролив.

В понедельник днем глава государства прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк", где его встретили Министр транспорта Евгений Дитрих, глава Республики Крым Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг, а также генеральный директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

Владимир Путин зашел в рельсовый автобус, проследовал в кабину машиниста, после чего поезд отправился в Тамань.