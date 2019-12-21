Киев опубликовал протокол переговоров с ЕС по газу

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21 декабря 2019, 15:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: единый государственный портал органов исполнительной власти

Владимир Зеленский на скреншоте предвыборного youtube-видео

На украинском портале госвласти опубликован документ с итогом встречи представителей Евросоюза, Москвы и Кремля. На ней обсуждался газовый конфликт, в который Украина втянула Россию. Теперь известно, о чем они договорились.

«Газпром» согласился выплатить 3 миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража. Выплата должна быть произведена до 29 декабря. В свою очередь «Нафтогаз» отказывается от всех своих исков.

Украинские инсайдеры сообщают, что «Газпром» настаивал на том, чтобы договор был продлен только на год. Однако в ходе переговоров этот срок увеличили до пяти лет.

Этот реверанс Москвы очень похож на широкий жест для того, чтобы нормализировать отношения с Киевом. Требования Украины были несуразными. Некоторое время назад глава «Нафтогаза» в публичной среде вообще бравировал тем, что его компания через суд вменила Газпрому компенсацию в несколько десятков миллиардов долларов. Эта бравада выглядела нелепой. Потому что на несколько миллиардов долларов «Газпром» был оштрафован украинским судом.

Сам спор был похож больше на дискуссию, в которой одна сторона говорит, что стена серая, другая утверждала, что она бетонная. Нафтогаз требовал от Газпрома скидку. Кремль настаивал на том, чтобы Украина приняла скидку в 25 процентов.

Так или иначе, итоги переговоров вывели дискуссию из дебрей филологических бредней на украинском языке, в которые вдаваться не имеет смысла. Конфликт мог перейти в острую фазу, при которой Киев грозил снова начать воровать газ из трубы. Это завершилось бы кризисом. Россия перекрыла бы подачу газа. И основные потери понес бы Зеленский.