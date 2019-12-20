«Джокер» рассекретил документ, в котором ВСУ запрещает офицерам вступать в «Слугу народа»

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20 декабря 2019, 23:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото: pixabay.com

После победы Зеленского украинское Минобороны забило тревогу. Офицеры начали вести переговоры с представителями партии «Слуга народа». «Джокер ДНР» прислал корреспонденту АН эксклюзивный документ заместителя начальника генштаба ВСУ.

За таинственным «Джокером» стоит Шарий?

«Джокер ДНР» прислал корреспонденту АН телеграмму генштаба Вооруженных сил Украины. В тексте содержится распоряжение всем командирам частей провести беседу с личным составом.

«Обеспечить доведение до личного состава и принять меры по недопущению нарушений требований статьи 5 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», — говорится в первом пункте телеграммы: «которым установлено, что военнослужащие не могут быть членами каких-либо политических партий или организаций, или движений. Организация военнослужащими забастовок и участие в их проведении не допускается».

Сам документ появился еще 5 августа. Подписи на нем нет, но в технической информации файла говорится, что он был распечатан 7 августа. Возможно, это произошло для подачи документа на стол замглавы генштаба ВСУ, чтобы он завизировал документ.

«После победы Зеленского и роспуска парламента, много офицеров хотели стать слугами народа и начали вести переговоры, под парламентские выборы 21 июля», — пояснил корреспонденту АН автор телеграм-канала «Джокер ДНР»: «Документ входит в комплекс мер по предотвращению намерений ВСУшников заниматься политической деятельностью».