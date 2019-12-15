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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Песков: Путин и Зеленский используют "разную терминологию"

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков: Путин и Зеленский используют
фото:Дмитрий Песков, сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов. 

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"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов", - отметил официальный представитель Кремля.

Песков считает, что главы обоих государств используют "разную терминологию". По его словам, на саммите "нормандской четверки" Путин и Зеленский поговорили с глазу на глаз около 15 минут. Пресс-секретарь пояснил, что это "не так коротко".

"Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в "нормандском формате", - поделился он.

Напомним, что встреча мировых лидеров прошла 9 декабря в Париже.

БА

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