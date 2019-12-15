Песков: Путин и Зеленский используют

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов.
"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов", - отметил официальный представитель Кремля.
Песков считает, что главы обоих государств используют "разную терминологию". По его словам, на саммите "нормандской четверки" Путин и Зеленский поговорили с глазу на глаз около 15 минут. Пресс-секретарь пояснил, что это "не так коротко".
"Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в "нормандском формате", - поделился он.
Напомним, что встреча мировых лидеров прошла 9 декабря в Париже.