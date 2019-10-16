В кубанском парламенте обсудили вопросы развития Лабинского района

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16 октября 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством спикера Юрия Бурлачко состоялось заседание круглого стола по вопросам социально-экономического развития Лабинского района в рамках реализации Указа Президента России №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», его Послания Федеральному Собранию Российской Федерации и приоритетных национальных и региональных проектов. Мероприятие прошло в рамках Дня муниципалитета в краевом парламенте.

Во встрече приняли участие глава района Игорь Чагаев, председатель Совета муниципалитета Ринат Жарков, заместители главы, депутаты и специалисты районной администрации.

Открывая работу, председатель ЗСК напомнил, что краевые депутаты уже побывали в районе и проанализировали сложившуюся ситуацию.

- Каждый комитет по своему направлению выезжал в район. По профильным направлениям подготовлены комитетские заключения. Они сведены в общую резолюцию. А она станет основой постановления, которое мы примем на очередном пленарном заседании, – уточнил Юрий Бурлачко.

Глава краевого парламента отметил, что в районе развиваются экономика, в особенности такие отрасли как промышленность, сельскохозяйственное производство. Заметны и новые подходы в вопросах благоустройства. Но еще существует ряд проблем в других сферах жизнедеятельности.

В числе нерешенных задач спикер выделил социальный блок вопросов. Острой остается ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве – имеет место недостаточное обеспечение населения водой. Отмечен также высокий износ систем коммунальной инфраструктуры.

Информацию по озвученным проблемным направлениям детализировал глава района Игорь Чагаев. По его словам, состояние предприятий ЖКХ вызывает особую озабоченность. При этом в районе ежегодно меняется 15-20 километров водопроводных сетей, но таких темпов недостаточно.

Актуальным остается вопрос газификации территории – газ поступает в дома 73 процентов населения района. При этом, уже в следующем году муниципалитет планирует начать разработку проекта по строительству газопровода высокого давления село Гофицкое – станица Ахметовская – село Горное. Протяженность газопровода составит 25 километров.

Среди острых проблем руководством района также были обозначены нехватка врачей, износ автомобилей скорой помощи, переуплотненность школ и детских садов.

Игорь Чагаев подчеркнул, что решение задач по привлечению новых медицинских кадров и обеспечению их жильем – приоритет на ближайшую перспективу. Вторую смену в школах возможно ликвидировать за счет строительства пристройки к школе №3 в Лабинске (проектная документация

уже находится в стадии разработки), а также возведения новой школы на 1000 мест в микрорайоне Виноградный.

Глава также уточнил, что актуальная очередь в дошкольные учреждения отсутствует, а решить проблему переуплотненности поможет строительство детсада на 300 мест в микрорайоне Хлеборобный.

Основной доклад дополнил председатель Совета муниципалитета, главврач районной больницы Ринат Жарков, отметив, что администрация принимает меры по привлечению новых медицинских кадров. На территории района реализуется практика субсидирования покупки жилья для специалистов, приезжающих из других регионов. За три года в район приехали 39 специалистов, 17 из которых иногородние.

Кроме того, развитие социальной сферы является приоритетным при распределении бюджетных средств. Доля расходов на финансирование мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, молодежной политики, физической культуры и спорта в бюджете района составила более 82 процента. В 2019 году район также планирует в рамках софинансирования привлечь не менее 1,5 млрд рублей средств краевого бюджета на решение социально значимых вопросов местного значения.

В свою очередь, председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский уделил особое внимание практике выделения субсидий приезжим медицинским специалистам, отметив, что такой подход должен стать примером для других территорий Кубани.

Приняв во внимание представленную информацию, краевые парламентарии озвучили свои предложения по решению проблемных вопросов в районе. Депутаты указали на необходимость активного участия муниципалитета в региональных проектах, в частности в одном из них - «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Кроме того, руководству органов местного самоуправления было рекомендовано активизировать участие в государственных программах.

В завершении встречи председатель ЗСК отметил, что результатом месячной работы депутатского корпуса в Лабинском районе, а также круглого стола стало выявление «узких мест» развития территории и точек роста.