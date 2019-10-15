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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Политика

Украинские СМИ случайно показали провокацию ВСУ, сорвавшую отвод войск

, 17:48 [ «Аргументы Недели», ]

Украинские СМИ случайно показали провокацию ВСУ, сорвавшую отвод войск
скриншот видео провокации ВСУ, срывающей отвод войск на Донбассе

Киев отказывается отводить войска, потому что ВСУ стреляют по армейцам ДНР. Такой вывод напрашивается после просмотра видео, опубликованного украинскими СМИ. В тексте написано, что пулеметчик принял бой. Но на самом деле, никакого боя нет, а есть одно лишь доказательство провокации украинской армии.

С самим видео можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке. Оно начинается с закадрового: «Go». После этого пулеметчик начинает стрелять.

«Я ложу, точно ложу?» — спрашивает во время стрельбы украинский боец и ему отвечают одобрением: «Огонь!»

Отстреляв ленту, украинский военнослужащий слышит одобрительное: «Красава! Все. Сваливай оттуда».

В описании к видео сообщается, что это бой в окрестностях населенного пункта Петровское. Якобы морпехи отстреливаются от диверсионной группы. Но ни одного ответного выстрела на видео не слышно. На позициях не видно суеты. Видно, лишь, как пулеметчик строчит, предположительно в сторону позиций армии ДНР.

По сути, украинские СМИ распространили видео провокации украинской армии. Бой всегда сопровождается суетой на позициях. И, самое главное, боя без ответных выстрелов не бывает. Если бы пулеметчик, действительно, заметил диверсионную группу, то он не бросил бы огневую позицию до тех пор, пока не уничтожит ее.

То, что распространили украинские СМИ, называется обстрелом. Если этот обстрел ВСУ действительно произвели в районе Петровского, в контексте заявлений официального Киева он выглядит, как провокация с целью срыва минских соглашений.

На прошлой неделе должен был состояться отвод войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Этого не произошло по вине националистов, которые заняли Золотое. Украинские власти сейчас пытаются оправдаться тем, что в течение недели не соблюдался режим тишины, как это предполагают достигнутые договоренности. Судя по опубликованному украинскими СМИ видео, режим тишины в районе Петровского нарушает, как минимум, один конкретный украинский пулеметчик-морпех.

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