Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

У Зеленского снова нелепо объяснились за срыв отвода войск

, 14:31 [ «Аргументы Недели», ]

У Зеленского снова нелепо объяснились за срыв отвода войск
Юрий Костюк на заре своей будущей политической карьере со скриншота youtube-видео

Отвод украинских войск в районе Золотого отложился из-за обстрелов. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк. Его слова цитируют украинские СМИ.

По словам Костюка, украинская сторона опирается на условия минских договоренностей. Они предусматривают отказ от разведения сил в случае, если в течение недели до часа икс не был соблюден режим тишины.

«Чтобы разведение состоялось, нужны определенные условия, должно быть устойчивое прекращение огня определенное количество дней, которого не произошло», — пояснил Юрий Костюк.

На самом деле, это больше похоже на попытку объяснить собственное бессилие. Выполнить свои обязательства Киеву помешали националисты, которые заняли населенный пункт Золотое.

Стоит отметить, что боевики заняли чужие дома. Украинские власти не смогли выдавить националистов с занятых ими позиций.

//картина дня

В мире

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Способное привести к смерти Украины решение команды Зеленского назвал аналитик

Решение команды президента Владимира Зеленского о формировании рынка земли добьет Украину. С соответствующим прогнозом на страницах интернет-прессы выступил российский эксперт Александр Халдей.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким прогнозом на страницах СМИ выступил Денис Григорюк, донецкий военный корреспондент.

Возвращение в состав Украины территорий, которые контролируют власти ДНР и ЛНР, «разорвет страну в клочья». С таким…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Одна из пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж, студентка Наталья КАЛИНИЧЕНКО готовится к серьезной операции. Она – одна из последних, кто…

//новости ан

//новости ан

В Крыму студент Керченского государственного морского технологического университета заявил в полицию о конфликте с преподавателями вуза. Преподаватели со своей стороны…

//новости ан

Была у Геннадия Шарлаганова мечта - он хотел работать постовым на Рублевке, и когда ему объявили, что ее воплощение стоит всего 230 тысяч рублей, он заплатил и стал ждать…

//новости ан

//новости ан

В Санкт-Петербурге полиция заставила хозяев квартиры в одном из жилых комплексов в Калининском районе снять шторы цвета радуги, потому что они напоминали флаг…

//новости ан

Россиян посчитают за 33 миллиарда рублей. Ровно столько потратить Росстат на первую цифровую перепись населения в 2020 году. Об этом сообщил глава ведовства Павел Малков…

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…