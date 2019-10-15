У Зеленского снова нелепо объяснились за срыв отвода войск

//Политика 13+

15 октября 2019, 14:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Юрий Костюк на заре своей будущей политической карьере со скриншота youtube-видео

Отвод украинских войск в районе Золотого отложился из-за обстрелов. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк. Его слова цитируют украинские СМИ.

По словам Костюка, украинская сторона опирается на условия минских договоренностей. Они предусматривают отказ от разведения сил в случае, если в течение недели до часа икс не был соблюден режим тишины.

«Чтобы разведение состоялось, нужны определенные условия, должно быть устойчивое прекращение огня определенное количество дней, которого не произошло», — пояснил Юрий Костюк.

На самом деле, это больше похоже на попытку объяснить собственное бессилие. Выполнить свои обязательства Киеву помешали националисты, которые заняли населенный пункт Золотое.

Стоит отметить, что боевики заняли чужие дома. Украинские власти не смогли выдавить националистов с занятых ими позиций.