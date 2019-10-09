Путин уволил Глазьева с поста советника

Президент РФ Владимир Путин уволил с должности своего советника Сергея Глазьева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника Президента Российской Федерации", - говорится в Указе президента.
Уточняется, что на прошлой неделе Глазьева утвердили на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, передаёт РИА Новости.
Сергей Глазьев работал в должности советника президенты РФ с 2012 года. С 2009 по 2012 гг. занимал пост ответственного секретаря комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, а в 2008 г. был заместителем генсека Евразийского экономического сообщества.