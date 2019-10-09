Путин уволил Глазьева с поста советника

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9 октября 2019, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин уволил с должности своего советника Сергея Глазьева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника Президента Российской Федерации", - говорится в Указе президента.

Уточняется, что на прошлой неделе Глазьева утвердили на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, передаёт РИА Новости.

Сергей Глазьев работал в должности советника президенты РФ с 2012 года. С 2009 по 2012 гг. занимал пост ответственного секретаря комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, а в 2008 г. был заместителем генсека Евразийского экономического сообщества.