Из-за твитта Турция обвинила посольство США во вмешательстве во внутренние дела

//Политика 13+

6 октября 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео

Лайк под записью с призывами отставки главы одной из партий стал поводом для вызова заместителя посла США в турецкий МИД. Об этом сообщило агенстство РИА Новости.

В понравившейся модератору странички посольства США записи был призыв отставки главы партии национального движения Девлета Бахчели. Лайк был поставлен случайно. Представители дипмиссии публично извинились. Официальной Анкаре этих извинений показалось мало.

«Посольство США не имеет права вмешиваться во внутренние дела Турции», — заявил представитель администрации турецкого президента Фахреттдин Алтун: «Госдепартамент должен расследовать этот инцидент и наказать виновных».

Конечно, партия национального движения входит в альянс с пропрезидентской Партией справедливости и развития. Но эти намерения раздуть политический скандал больше выглядят, как попытка выторговать преференции в переговорах. Сейчас Анкара торгуется с Вашингтоном по курдскому вопросу и крайне недовольна результатами этих переговоров.