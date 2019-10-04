Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Кремле рассказали, как Путин отметит свой день рождения

, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле рассказали, как Путин отметит свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, где и с кем глава государства Владимир Путин намерен провести свой день рождения, который наступит, напомним, 7 октября.

В этом году российскому лидеру исполняется 67 лет. Как сообщает в пятницу, 4 октября, агентство ТАСС, свой ближайший день рождения лидер Российской Федерации намерен отметить на природе со своими родными и близкими людьми.

Как отмечает агентство, Путину нечасто удается провести 7 октября без рабочих мероприятий, в том числе публичных. В 2017 году этот день пришелся на субботу, тогда лидер РФ провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи.

АС

//картина дня

Политика

Волкер утверждает, что советовал Украине не вмешиваться в политику США

Волкер утверждает, что советовал Украине не вмешиваться в политику США

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказывать влияния на политику в Вашингтоне.

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Допрос назначен на 7 октября.

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Актер познакомил свою возлюбленную с отцом и старшей дочерью Полиной. Максим выложил фото, как Нино и Полина…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать с Украиной…

//новости ан

Представители экстренной службы сообщили, что спустя шесть дней нашли пропавшую в лесу Архангельской области пенсионерку. В ведомстве уточнили, что пожилая женщина ушла…