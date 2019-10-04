В Кремле рассказали, как Путин отметит свой день рождения

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4 октября 2019, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, где и с кем глава государства Владимир Путин намерен провести свой день рождения, который наступит, напомним, 7 октября.

В этом году российскому лидеру исполняется 67 лет. Как сообщает в пятницу, 4 октября, агентство ТАСС, свой ближайший день рождения лидер Российской Федерации намерен отметить на природе со своими родными и близкими людьми.

Как отмечает агентство, Путину нечасто удается провести 7 октября без рабочих мероприятий, в том числе публичных. В 2017 году этот день пришелся на субботу, тогда лидер РФ провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи.