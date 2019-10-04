Зеленский заговорил с Лукашенко по-русски

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4 октября 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Лукашено и Зеленский со скриншота youtube-видео

Украина никогда не будет иметь проблемы со стороны Белоруссии. Таким заявлением ответил Александр Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот выступил с приветственной речью на русском языке.

На встрече с белорусским лидером по-русски Зеленский начал свою приветственную речь. Только потом он перешел на украинский язык.

«Наши языки близки и понятны друг другу», — пояснил Зеленский.

В ответной речи Александр Лукашенко также говорил по-русски. Он заверил украинского коллегу, что у Украины никогда не будет проблем с Белоруссией.