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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

"Через Украину": в ЕС разъяснили новые правила получения виз жителями Донбасса

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

"Через Украину": в ЕС разъяснили новые правила получения виз жителями Донбасса

Пресс-служба Еврокомиссии в четверг, 3 октября, направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей ДНР и ЛНР. Теперь граждане Донбасса должны обращаться в консульства на территории Украины. 

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"Документ подготовлен в соответствии с заключениями Евросовета от 20 июня 2019 года и просьбами государств-членов дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 апреля", - говорится в заявлении ЕК.

В частности, в руководстве содержится указание, что "заявители на шенгенскую визу, которые на законных основаниях проживают на территории неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульства государств-членов на Украине".

"Стоит отметить, что гражданам Украины, у которых есть биометрические паспорта, не требуется виза", - говорится в руководстве, направленном странам ЕС, для правильной обработки заявлений на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами Российской Федерации.

Указ, подписанный Путиным в апреле текущего года, о выдаче паспортов жителям Донбасса президент РФ объяснил гуманитарными соображениями. Сами паспорта начали выдавать в июне. Власти Украины заявили, что не будут признавать эти документы, назвав действия Москвы "диверсионной паспортизацией".

АС

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