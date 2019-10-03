Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-полковника Геннадия Корниенко. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Об этом стало известно 30 сентября.
Корниенко возглавлял ФСИН более семи лет, с июня 2012 года. Отмечается, что увольнение генерал-полковника связано с возрастом. 30 сентября ему исполнилось 65 лет, передаёт "Интерфакс".
Экс-глава ФСИН с 2001 года служил в органах госбезопасности, до 2002 года являлся заместителем директора ФСО, а по 2012 год главой Государственной фельдъегерской службы.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков не подтвердил отставку Корниенко из-за отсутствия опубликованного Указа.