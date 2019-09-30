"Кремль тут при чем?": Песков о повышении пенсионного возраста

//Политика 13+

30 сентября 2019, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле в настоящий момент не обсуждают и не планируют к обсуждению тему повышения пенсионного возраста на три года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность повышения пенсионного возраста еще на три года. В частности, об этом сообщил член экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский.

"Кремль тут при чем? Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются", - сказал представитель Кремля, передает "Российская газета", предложив дальнейшие вопросы направлять авторам подобных заявлений.