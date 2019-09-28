Лавров прокомментировал возможность публикации разговоров Путина и Трампа

//Политика 13+

28 сентября 2019, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность публикации содержания переговоров глав Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

В США рассказали о секретном разговоре Трампа и Лаврова

«Насчет стенограмм телефонных переговоров. Меня в принципе мама, когда воспитывала, сказала, что читать чужие письма - это неприлично. Я все-таки привык из этого исходить. Тем более письма людей, которых их народы избрали на ведущие посты», - сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что дипломатические традиции предполагают определенную конфиденциальность. Также Лавров подчеркнул, что публикация подобных разговоров требует согласования с обеих сторон, передаёт РИА Новости.