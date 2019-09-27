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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Песков рассказал об отношении Путина к курению

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал принятие закона о запрете курения на балконах и лоджиях. Представитель Кремля объяснил, как российский лидер Владимир Путин относится к вредным привычкам.

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"Президент всегда не приветствовал курение, он является сторонником здорового образа жизни … Остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке", - передаёт слова Пескова газета "РГ".

По его словам, коллеги, служащие и сотрудники, которые обеспечивают работу президента, практически не курят.

Отвечая на вопрос о запрете курения на балконах и лоджиях, пресс-секретарь объяснил, что это решение поможет спасти человеческие жизни. Песков отметил, что возникает много пожаров, которые несут "весьма трагические последствия".

БА

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