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26 сентября 2019, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление главы Украины на Генеральной Ассамблее ООН. Зеленский показал "символ агрессии" и обвинил Россию в войне против Украины

Напомним, как ранее сообщали АН, в ходе своей речи Владимир Зеленский показал присутствующим "символ агрессии" и обвинил Россию в войне против Украины: президент украинского государства выступал с пулей в руках.

Пушков обратил внимание на слова лидера США Дональда Трампа, обращенные к Зеленскому на встрече двух политиков: "Я очень надеюсь, что вы встретитесь с президентом Путиным и решите ваши проблемы", - отметил тот.

"В общем, не пули надо в ООН показывать и твердить о мнимой «агрессии России», а думать о мирном решении проблем", - выразил мнение российский сенатор на официальной странице в сервисе микроблогов Twitter.