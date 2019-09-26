Скабееву рассмешило выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

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26 сентября 2019, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Российская телеведущая Ольга Скабеева поделилась фотографиями со встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Она обратила внимание аудитории на лицо Зеленского после слов Трампа о Владимире Путине.

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Скриншот из трансляции разговора Скабеева выложила в своём Телеграм - канале. Телеведущая подписала снимок, на котором резко поменялось лицо президента Украины: "Лицо Зеленского на словах Трампа: "я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным".









Другая фотография была сделана в начале беседы между лидерами двух стран. На ней Зеленский пытается улыбаться, однако Трамп сидит с серьезным лицом.

"А чего грустные-то такие? Вроде же с импичментом пронесло", - отметила Скабеева.







