Прохожие засняли гуляющих по Геленджику Абрамовича и Кондратьева

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24 сентября 2019, 21:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Геленджике случайные прохожие засняли прогулку миллиардера и хозяина футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На записи видны глава региона и бизнесмен, которые прогуливаются по городской набережной без галстуков и охраны. Автор видео отмечает неформальный характер их прогулки среди горожан и гостей приморского города.