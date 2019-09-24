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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Прохожие засняли гуляющих по Геленджику Абрамовича и Кондратьева

, 21:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Геленджике случайные прохожие засняли прогулку миллиардера и хозяина футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На записи видны глава региона и бизнесмен, которые прогуливаются по городской набережной без галстуков и охраны. Автор видео отмечает неформальный характер их прогулки среди горожан и гостей приморского города.

ХС