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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков: "Украинские «напор и ярость» даже в ПАСЕ многим обрыдли"

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение украинской делегации не ехать на осеннюю сессию ПАСЕ. По его мнению, депутаты Рады "застыли в прошлом". 

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"Не видят происходящих сдвигов и не готовы к серьезному обсуждению сложных проблем. А украинские «напор и ярость» даже в ПАСЕ многим обрыдли. Так что пауза в участии Украины - на пользу делу", - отметил российский сенатор в Twitter.

Напомним, как уже сообщали АН, ранее украинская делегация отказалась принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, "не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов".

АС

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