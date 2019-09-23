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Кличко назначил своим советником экс-комика из Comedy club
23 сентября 2019, 15:26 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Советником мэра Киева стал бывший резидент Comedy club. С таким заявлением выступил сам Виталий Кличко на пресс-конференции. Градоначальник пояснил, что комедиант будет фактически его заместителем, и в будущем займет эту должность.
В свои советники Кличко взял Максима Бахматова. В украинской версии Comedy club он выступал в 2006 — 2007 годах. Потом занялся бизнесом, основал одну из IT-компаний.
У Кличко Бахматов будет заниматься информационными технологиями. Кроме того, на него возложены функции аудита городской власти и привлечение инвестиций.