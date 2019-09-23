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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Кличко назначил своим советником экс-комика из Comedy club

23 сентября 2019, 15:26 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Максим Бахматов на скриншоте youtube-видео
Максим Бахматов на скриншоте youtube-видео

Советником мэра Киева стал бывший резидент Comedy club. С таким заявлением выступил сам Виталий Кличко на пресс-конференции. Градоначальник пояснил, что комедиант будет фактически его заместителем, и в будущем займет эту должность.

В свои советники Кличко взял Максима Бахматова. В украинской версии Comedy club он выступал в 2006 — 2007 годах. Потом занялся бизнесом, основал одну из IT-компаний.

У Кличко Бахматов будет заниматься информационными технологиями. Кроме того, на него возложены функции аудита городской власти и привлечение инвестиций.

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