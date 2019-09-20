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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Кремле заявили, что визит Мадуро в Москву готовится

20 сентября 2019, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Avn/Xinhua
фото: Avn/Xinhua
В пятницу, 20 сентября, заявили, что подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
Ранее возможный визит венесуэльского президента в Москву обсуждался на уровне министерств иностранных дел двух стран, передает РИА "Новости".
 
К настоящему моменту не сообщается, когда именно может состояться поездка Николаса Мадуро в Россию. Не уточняется также, какие контакты и мероприятия будут запланированы у лидера Венесуэлы в рамках грядущей поездки.
ЕТ

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