В Кремле заявили, что визит Мадуро в Москву готовится

Ранее возможный визит венесуэльского президента в Москву обсуждался на уровне министерств иностранных дел двух стран, передает РИА "Новости"

К настоящему моменту не сообщается, когда именно может состояться поездка Николаса Мадуро в Россию. Не уточняется также, какие контакты и мероприятия будут запланированы у лидера Венесуэлы в рамках грядущей поездки.