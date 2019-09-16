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В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии
16 сентября 2019, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение об экономической интеграции Белоруссии и России. Представитель Кремля отметил, что уже проделана очень серьёзная работа со стороны обоих государств.
"Пока план не публиковался, не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер ... Этот план действий, насколько мне известно, в большой части уже согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон", - передаёт слова Пескова ТАСС.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа интеграции рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года, в том числе создание единого Налогового и Гражданского кодекса.