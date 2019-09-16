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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Кремле отреагировали на сообщение об интеграции России и Белоруссии

16 сентября 2019, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение об экономической интеграции Белоруссии и России. Представитель Кремля отметил, что уже проделана очень серьёзная работа со стороны обоих государств.

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

"Пока план не публиковался, не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер ... Этот план действий, насколько мне известно, в большой части уже согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон", - передаёт слова Пескова ТАСС.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа интеграции рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года, в том числе создание единого Налогового и Гражданского кодекса. 

БА

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