Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Москвы. Им стал государственный советник юстиции второго класса Денис Попов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Денис Попов займет должность прокурора Москвы на пятилетний срок, сообщается на официальном сайте. Попов - государственный советник юстиции 2 класса. В последнее время он занимал должность прокурора Дагестана.

Службу в органах прокуратуры Попов начал в 2000 году. Неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры РФ" и "За безупречную службу", а также именным оружием.