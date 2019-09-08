Явка на выборы на Южном Урале превысила 40 процентов

По словам председателя Избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса, на 19.30 явка на выборы составила 42, 35%. На прошлых выборах, которые прошли пять лет назад, на это время явка была на уровне 38,13%.

Проголосовать пришло почти 1104000 человек. Избирательные участки были закрыты в 20.00. В настоящий момент идет подсчет голосов.

- Данные экзит-поллов и первые цифры от избиркома совпадают и отдают уверенную победу Текслеру в 73%, - говорит политолог Александр Мельников. - Этот исход - уверенная победа в первом туре кандидата номер один - совпадает со всеми экспертными прогнозами. Выборы-2019 показали, что скрытый уровень протестных настроений не стоит не только недооценивать, но и переоценивать. Когда власть адекватно понимает стоящую перед ней задачу, когда кандидат от власти проявляет настоящее уважение к избирателям и работает на износ, когда кампания отвечает актуальным стандартам - победа приходит столь же уверенно.

Председатель Общественной палаты Челябинска Олег Дубровин отметил, что ни в одном из муниципалитетов не выявлено фактов, которые могли бы повлиять на итоги выборов губернатора Челябинской области.

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)