Почти 27 процентов южноуральцев проголосовали на выборах
8 сентября 2019, 13:59 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Согласно данным Избирательной комиссии Челябинской области, на 14 часов зафиксирована явка 26,87%.
Как сообщает агентство «Полит74», лидерами по явке можно считать Уйский район (41,48%), Нагайбакский район (40,93%), Пластовский район (39,57%).
В Челябинске явка на выборы составляет примерно 23%. На первом месте — Металлургический район, на последнем — Курчатовский. Отметим, что в Металлургическом районе Челябинска сегодня проголосовал глава региона Алексей Текслер.
Проследить за ходом голосования в режиме онлайн можно на портале https://nashvybor2019.ru/