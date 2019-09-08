Почти 27 процентов южноуральцев проголосовали на выборах

Согласно данным Избирательной комиссии Челябинской области, на 14 часов зафиксирована явка 26,87%.

Как сообщает агентство «Полит74», лидерами по явке можно считать Уйский район (41,48%), Нагайбакский район (40,93%), Пластовский район (39,57%).

В Челябинске явка на выборы составляет примерно 23%. На первом месте — Металлургический район, на последнем — Курчатовский. Отметим, что в Металлургическом районе Челябинска сегодня проголосовал глава региона Алексей Текслер.

Проследить за ходом голосования в режиме онлайн можно на портале https://nashvybor2019.ru/