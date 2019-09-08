Алексей Текслер проголосовал на выборах губернатора Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 8 сентября, вместе с семьей проголосовал за будущего губернатора Челябинской области.

Алексей Текслер приехал на избирательный участок, который расположился в школе № 92. Напомним, именно в этом учебном заведении учился глава региона. На выборы он приехал вместе с семьей: женой Ириной и сыном Мишей.

-Моя задумка проголосовать в своей родной школе удалась, - отметил он. - Для этого нам пришлось на сайте госуслуг открепиться от своего участка, сейчас это можно сделать, не выходя из дома. Показал ребенку свой класс, за какой партой сидел Для меня эта такая ностальгическая история.