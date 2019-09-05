Почему Facebook удалил пост Натальи Поклонской?

Социальная сеть Facebook удалила пост депутата Государственный Думы Натальи Поклонской, посвящённый памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала её аккаунт на 30 дней.



Как прокомментировала сама Наталья Поклонская в своём Телеграмм-канале, "С таким политически заангажированным подходом и «странной» цензурой администрация соцсети в очередной раз показывает свою жёсткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества - «никаких правил».



Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook", - пишет депутат.