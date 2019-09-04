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СМИ: выборы в Хабаровском крае могут отменить

4 сентября 2019, 09:15 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

СМИ: выборы в Хабаровском крае могут отменить

Причиной отмены выборов в Хабаровском крае может стать появившийся в телеграм-каналах видеоролик. На нем предположительно представители ЛДПР обсуждают подкуп избиркомов.

Лиц беседующих не видно, однако можно заметить, что на столе рядом с ними лежат листовки партии ЛДПР. Сами партийцы в настоящее время отрицают свою причастность к ролику и уверяют, что это - провокация.

Запись увидел глава местного отделения «ЕдРа» Владимир Тозик и направил ее в региональную избирательную комиссию. Он обратился туда с просьбой провести полную проверку. Избирком сослался на то, что компетенцией таких экспертиз не обладает и, в свою очередь, перенаправил запись правоохранителям. Представители краевых СМИ предположили, что ролик может стать причиной отмены выборов в Хабаровском крае.

Напомним, что ранее хабаровские справедливороссы выносили предложение о переносе даты выборов на более поздний срок. По мнению эсеров, это позволило бы внести в законодательство необходимые изменения и позволить кандидатам, которым было отказано в регистрации, пройти процедуру еще раз. Таким образом, считают партийцы, жители региона смогли бы сделать действительно справедливый выбор. Однако, губернатор Сергей Фургал заявил, что «не может брать на себя ответственность» за честные выборы.

Помимо ЕР, ЛДПР и СР, в выборах в Хабаровском крае принимают участие кандидаты от КПРФ, Партии Роста. Коммунистической партии России и «Родины».

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