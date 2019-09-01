Президент Украины назвал своего главного советника, с кем он обязательно советуется по сложным вопросам. Им оказалась его собственная жена. Об этом сообщают украинские СМИ.

Зеленский не собирается выпрашивать деньги у США

О том, что всегда советуется по сложным вопросам с женой и прислушивается к ее мнению, Владимир Зеленский заявил во время интервью. Президент Украины отметил, что ему важно мнение человека, который «готов говорить только правду». По словам главы официального Киева, Елена Зеленская обладает необычной «трезвостью мысли», которая присутствует при любых обстоятельствах.

Ранее супруга президента Украина стала поводом для новостей, когда пригласила жену президента Франции на Украину. Елена Зеленская поделилась планами на свои проекты, которые она собирается реализовать.