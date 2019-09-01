Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

В сентябре председательство в Совете безопасности ООН переходит России. Отмечается, что на текущий месяц запланировано достаточно много мероприятий по линии Совета.

Об этом рассказал первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что часть из них будет посвящена региональному сотрудничеству, передаёт РИА Новости.

Программу российского председательства после официального принятия членами Совбеза представит во вторник, 3 сентября, постпред Василий Небензя.

Напомним, что ежемесячная ротация должности председателя Совета безопасности ООН проводится между членами Совета в алфавитном порядке по названию страны. В августе в нем председательствовала Польша.