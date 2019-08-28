США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

Соединенные Штаты назвали проект «Северный поток-2» опасным. Советник Трампа по безопасности Джон Болтон выступил с предостережением. Доводы кажутся в изрядной мере абсурдными.

Главная претензия Соединенных Штатов к «Северному потоку-2» заключается в зависимости Европы от одного поставщика энергоресурсов.

«Слишком большая зависимость негативно влияет на независимость стран», — заявил Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве: «Поэтому мы выражаем обеспокоенность проектом «Северный поток-2», потому что видим много других возможностей в этом направлении».

Советник Трампа назвал приоритетом максимальное расширение поставок энергоресурсов.

На самом деле, Соединенные Штаты беспокоит ослабление своих позиций в Европе. Джон Болтон намекнул на усиление России на международной арене. Увеличение поставок российского газа ударит по американским компаниям, которые не смогут выдержать конкуренции. Американский газ дороже российского.

В этом вопросе позиции Соединенных Штатов на европейском континенте достаточно слабые. Независимость других стран от поставок российского газа никак не зависит. Причина "газовых споров" с Украиной, которые вынудили начать строить газопровод в обход этой страны, заключалась в хищениях энергоресурсов официальным Киевом.