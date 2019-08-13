На Украине собираются создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг российского полуострова Крым. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе данной организации.

Таким образом украинская сторона пытается запретить вход иностранных кораблей в морские порты российского полуострова, а значит, "минимизировать риски для мореходов", говорится на официальном сайте учреждения.

"Объявление даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом", - цитирует "Интерфакс".

В сообщении сказано, что Россия дублирует украинские электронные навигационные карты, которые пересекаются с украинскими и могут становиться причиной столкновения судов. Украина же хочет снять с себя ответственность.